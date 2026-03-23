A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (24). O tempo será marcado por temperaturas máximas na casa dos 26.72°C. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 27.9°C, e Anhanguera, com 27.7°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Gameleira de Goiás e Silvânia, com mínimas de 17.9°C.A umidade média na região será de 83.8%. Cidades como Campo Alegre de Goiás (98.0%), Davinópolis (97.0%) e Ipameri (96.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva alcança 72.05%, com Davinópolis, Gameleira de Goiás e Pires do Rio apresentando as maiores probabilidades, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Corumbaíba: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 26.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Ipameri: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Orizona: máxima 26.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 90.0%Ouvidor: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Palmelo: máxima 27.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 25.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 25.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.