A região Sudeste terá um tempo com temperaturas variadas na terça-feira (26), com máximas que tendem a ser amenas a mornas. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 29.6°C, e Nova Aurora com 29.4°C. Já as cidades mais frias serão Gameleira de Goiás e Silvânia, registrando 15.6°C.A umidade média na região Sudeste ficará em 69.2%. Cidades como Davinópolis e Três Ranchos apresentarão umidade noturna elevada, chegando a 83.0%, enquanto Orizona terá 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 8.52%, com máximas de 10.0% em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 28.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 27.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.