A região Sudeste para terça-feira (27) apresenta como principal característica a grande chance de chuva. As cidades com o tempo mais quente serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 29.5°C, e Palmelo, com 28.9°C. As cidades com o tempo mais ameno serão Anhanguera, com mínima de 17.8°C, e Cumari, com 19.1°C.A umidade média na região será de 80.52%. Cidades como Corumbaíba, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões podem registrar umidade de até 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 31.7%, porém, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões se destacam com 65.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.