A região Sudeste terá um dia de sol firme e pouca nebulosidade nesta terça-feira (28), favorecendo uma amplitude térmica acentuada. Os termômetros mais elevados devem ser registrados em Corumbaíba, que atinge máxima de 31,9°C, seguida por Nova Aurora e Anhanguera, ambas com 31,7°C. Já os momentos mais frios do dia se concentrarão em Anhanguera, com mínima de 15,0°C, e em Nova Aurora, onde a temperatura cai para 15,3°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 49,57%, sendo que o índice mais elevado de umidade será observado em Anhanguera, com 69,0%, seguida por Três Ranchos, com 67,0%. A chance média de chuva é de apenas 0,91%, ocorrendo ligeira variação em cidades como Leopoldo de Bulhões e Silvânia, onde a probabilidade chega a apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 30,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 31,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 30,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 31,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 30,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 30,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 31,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 31,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 30,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 31,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.