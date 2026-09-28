A região Sudeste experimentará uma terça-feira (29) sob forte aquecimento diurno, resultando em marcas térmicas bastante expressivas no período da tarde. O calor se sobressai de forma mais intensa em Pires do Rio, que alcança máxima de 36,7°C, Palmelo, com 36,6°C, e Santa Cruz de Goiás, registrando 36,4°C. No extremo oposto, as temperaturas começam mais amenas nas primeiras horas do dia em Gameleira de Goiás e Silvânia, com mínimas respectivas de 19,2°C e 19,3°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar uma média de 44,34%, com destaque para Leopoldo de Bulhões, que chega a atingir 63,0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o período é muito baixa, fixada em 0,91%, mas as maiores expectativas de instabilidade ficam com Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari, todas com apenas 5,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 35,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 35,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Davinópolis: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 35,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 36,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 34,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 36,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 36,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palmelo: máxima 36,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 36,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 35,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 35,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 35,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 36,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 34,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.