A região Sudeste terá grande chance de chuva para amanhã, terça-feira (3). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 27.8°C, seguidas por Cristianópolis com 27.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Anhanguera, com mínima de 18.5°C, e Cumari, com 19.9°C.A umidade do tempo na região se manterá elevada, com média de 87.59%. Cidades como Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis podem alcançar 94.0% de umidade. Em relação à probabilidade de chuva, a média é de 56.93%, porém cidades como Catalão, Corumbaíba e Cumari apresentam 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.