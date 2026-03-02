A região Sudeste terá grande chance de chuva para terça-feira (3). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 29.5°C, Anhanguera, com 29.4°C, e Cumari, com 29.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Gameleira de Goiás, com mínima de 18.2°C, e Silvânia, com 18.3°C.A umidade média na região será de 79.09%. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Ipameri apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 92.0%, 90.0% e 90.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 40.91%, com Catalão, Goiandira e Ipameri destacando-se com as maiores probabilidades, todas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cumari: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Goiandira: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Nova Aurora: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Ouvidor: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Urutaí: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.