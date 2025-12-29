A região Sudeste terá grande chance de chuva na terça-feira (30), sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes deverão ser Pires do Rio e Urutaí, ambas com máxima de 32.3°C, seguidas por Corumbaíba, que alcança 32.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anhanguera, com mínima de 19.7°C, e Vianópolis, que terá 20.4°C.A umidade média na região será de 73.77%. Cidades como Orizona e Campo Alegre de Goiás devem registrar altos índices de umidade, atingindo 88.0% e 87.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva para a região é de 29.2%, mas há pontos com maior propensão, como Orizona e Silvânia, que apresentam 65.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Corumbaíba: máxima 32.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Davinópolis: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Ipameri: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 32.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.