A região Sudeste, para a terça-feira (30), apresenta um tempo firme e sem previsão de chuva. As temperaturas máximas na região registrarão até 28.4°C em Corumbaíba, enquanto Nova Aurora e Palmelo atingirão 28.2°C. As mínimas serão mais baixas em Davinópolis e Gameleira de Goiás, ambas com 14.2°C.A umidade média na região é de 62.36%. A cidade de Anhanguera destaca-se com uma umidade de 79.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é nula em todas as cidades da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.