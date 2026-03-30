A região Sudeste tem grande chance de chuva amanhã, terça-feira (31). O tempo indica que as temperaturas máximas serão de 29.1°C em Corumbaíba, 28.8°C em Anhanguera e 28.7°C em Nova Aurora. As cidades com o tempo mais ameno serão Gameleira de Goiás, com mínima de 17.1°C, e Silvânia, com 17.2°C.A umidade média na região será de 74.77%, com Davinópolis registrando 91.0%, e Campo Alegre de Goiás e Gameleira de Goiás com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.18%, mas Davinópolis apresenta uma probabilidade de 95.0%, seguida por Nova Aurora com 75.0% e Cumari com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.