A região Sudeste terá, nesta terça-feira (4), um dia marcado pelo predomínio de sol e ausência de mudanças significativas nas condições do tempo. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas do dia nas cidades de Corumbaíba e Anhanguera, que chegam a 28,7°C, seguidas por Nova Aurora, com máxima de 28,6°C. Já os índices mais baixos de temperatura vão se concentrar em Anhanguera, com mínima de 16,1°C, e em Campo Alegre de Goiás, que deve registrar 16,4°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 51,27%, com os maiores registros concentrados no município de Anhanguera, com 65,0%, e em Três Ranchos, que apresenta índice de 64,0%. A chance de chuva para o período é bastante baixa, registrando uma média regional de apenas 9,89%, sendo que as probabilidades não passam de 10,0% em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 27,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 28,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 27,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 27,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 26,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 27,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 28,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 28,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 27,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 26,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 28,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 28,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 27,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 27,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Urutaí: máxima 28,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 26,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.