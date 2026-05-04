A região Sudeste terá tempo com temperaturas moderadas para terça-feira (5), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Anhanguera, alcançando 30.7°C, Corumbaíba com 30.6°C, e Nova Aurora com 30.1°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Vianópolis, com mínima de 17.0°C, e Gameleira de Goiás, com 17.1°C.A umidade média na região Sudeste será de 64.61%. Os maiores índices de umidade são esperados em Orizona, com 78.0%, Davinópolis com 77.0%, e Três Ranchos, também com 77.0%. Para a probabilidade de chuva, a média regional aponta para 57%, contudo, cidades como Davinópolis, Leopoldo de Bulhões e Silvânia indicam uma chance de chuva de 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.