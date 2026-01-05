A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (6). A principal característica do tempo será a alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 24.3°C de máxima, e Corumbaíba com 24.1°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anhanguera, com mínima de 16.9°C, e Cumari, com 18.2°C.Em relação à umidade, o tempo na região Sudeste apresentará índices elevados, com Orizona atingindo 95.0% de umidade, e Cristianópolis e Palmelo com 94.0%. As probabilidades de chuva são consideráveis em várias cidades, destacando Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 20.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 22.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 21.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 22.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 21.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 21.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 22.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 22.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 22.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 23.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 22.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 22.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 21.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 23.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 23.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.