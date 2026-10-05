A região Sudeste terá, nesta terça-feira (6), um dia propício ao desenvolvimento de instabilidades e precipitações significativas em diversos pontos. No que diz respeito aos termômetros, as temperaturas máximas devem atingir até 28,5°C em Pires do Rio, 28,3°C em Davinópolis e 28,1°C em Orizona. Por outro lado, as menores marcas térmicas do dia estão previstas para os municípios de Gameleira de Goiás, com mínima de 18,6°C, e Leopoldo de Bulhões, que deve registrar 18,7°C.O índice médio de umidade relativa do tempo na região fica em torno de 80,3%, alcançando valores de até 90,0% nas cidades de Corumbaíba e Nova Aurora. Já a probabilidade média de chuva para o território é de 34,32%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Anhanguera, com 75,0%, seguida por Cumari, que apresenta 70,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 25,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Catalão: máxima 27,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Corumbaíba: máxima 27,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Cristianópolis: máxima 26,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Cumari: máxima 27,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 20,0%Davinópolis: máxima 28,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Goiandira: máxima 27,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 25,0%Ipameri: máxima 27,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Nova Aurora: máxima 27,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Orizona: máxima 28,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Ouvidor: máxima 27,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Palmelo: máxima 28,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Pires do Rio: máxima 28,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Silvânia: máxima 27,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Três Ranchos: máxima 27,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Urutaí: máxima 28,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 40,0%Vianópolis: máxima 27,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.