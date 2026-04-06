A região Sudeste terá grande chance de chuva para o tempo na terça-feira (7), caracterizando a principal influência nas condições meteorológicas. As temperaturas mais altas na região serão registradas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 30.2°C, e Anhanguera com 29.9°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Gameleira de Goiás, marcando 19.3°C, e Leopoldo de Bulhões, com 19.4°C.\nA umidade média na região está em 75.61%, com Gameleira de Goiás apresentando a maior umidade com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.77%, e cidades como Corumbaíba, Santa Cruz de Goiás e São Miguel do Passa Quatro registram as maiores probabilidades, atingindo 95.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%