A região Sudeste terá tempo firme para terça-feira (7), sem qualquer previsão de chuva e com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Palmelo, Pires do Rio e Anhanguera, todas atingindo 29.4°C. Já as cidades mais frias serão Davinópolis e Orizona, com mínimas de 12.8°C.A umidade média na região será de 54.14%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Três Ranchos e Anhanguera, ambas com 72.0%, e Corumbaíba, com 71.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% em toda a região, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba apresentando esta probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.