A região Sudeste registrará na terça-feira (8) um cenário de acentuada instabilidade atmosférica, apontando para um período bastante favorável a precipitações nas diversas cidades. Em relação aos termômetros, a tarde promete ser mais quente em Anhanguera, que deve registrar máxima de 29,1°C, seguida de perto por Corumbaíba e Palmelo, ambas com até 29,0°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais amenas em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 19,1°C, e em Vianópolis, que deve marcar 19,2°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 76,66%, com os picos de umidade atingindo 89,0% em municípios como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e São Miguel do Passa Quatro. Já a probabilidade média de chuva na terça-feira é de 46,59%, sendo que o município de Orizona apresenta a maior chance de precipitação, com 75,0%, seguido por Cristianópolis e Gameleira de Goiás, ambas com 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 20,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Catalão: máxima 27,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Corumbaíba: máxima 29,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Cristianópolis: máxima 28,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Cumari: máxima 28,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Davinópolis: máxima 26,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Goiandira: máxima 28,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Ipameri: máxima 28,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Nova Aurora: máxima 28,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Orizona: máxima 28,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Ouvidor: máxima 27,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Palmelo: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Pires do Rio: máxima 29,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Silvânia: máxima 27,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Três Ranchos: máxima 27,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Urutaí: máxima 28,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Vianópolis: máxima 27,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.