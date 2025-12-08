A região Sudeste terá grande chance de chuva para a terça-feira (9). O tempo indica que as cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 25.4°C, seguidas por Palmelo, com 24.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Anhanguera, com 17.6°C, e Cumari, com 18.9°C.A umidade média na região será de 88.09%. Cidades como Catalão, Cumari e Goiandira apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.27%, com destaque para Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Davinópolis, onde a probabilidade atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 19.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 22.5°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 21.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 25.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 21.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 23.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 22.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 21.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 23.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 23.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 24.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 21.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 24.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 21.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 23.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 24.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 24.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.