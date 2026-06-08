A região Sudeste para terça-feira (9) não demonstra as características de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, indicando um tempo de temperaturas amenas a mornas. As cidades mais quentes serão Palmelo, Pires do Rio e Anhanguera, todas com 28.9°C. Já as mais frias serão Davinópolis e Anhanguera, ambas com 12.9°C.A umidade média na região será de 57.32%, com cidades como Três Ranchos e Anhanguera registrando os maiores índices, de 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 8.98%, sendo que Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba apresentam os maiores índices, com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.7°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 27.7°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 28.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.