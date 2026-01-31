A região Sudoeste terá grande chance de chuva no domingo (1), sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes deverão ser Acreúna e Lagoa Santa, ambas com máxima de 30.6°C, e Turvelândia, com 30.4°C. Já as mais frias incluem Montividiu, com mínima de 20.3°C, e Perolândia, com 20.5°C.A umidade média na região será de 84.21%. Castelândia, Maurilândia e Turvelândia apresentam os maiores índices de umidade, atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.67%, com destaque para Lagoa Santa (85.0%), Acreúna (75.0%) e Aparecida do Rio Doce (75.0%) com as maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira Alta: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Castelândia: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Caçu: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Gouvelândia: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Itajá: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itarumã: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Maurilândia: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Mineiros: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Perolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Quirinópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Serranópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Simão: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Turvelândia: máxima 30.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.