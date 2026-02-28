A região Sudoeste terá altas temperaturas para o tempo de domingo (1). As cidades com as maiores máximas serão Itajá, com 30.7°C, seguida por Lagoa Santa e São Simão, ambas com 30.6°C. As menores temperaturas serão registradas em Jataí, com 18.0°C, e Perolândia, com 18.1°C.\nA umidade média na região ficará em 71.58%. Cidades como Santa Rita do Araguaia (87.0%), Jataí (84.0%) e Mineiros (84.0%) terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 8.65%, com Portelândia e Santa Rita do Araguaia apresentando as maiores chances, com 25.0%, e Perolândia com 20.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%