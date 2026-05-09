A região Sudoeste, no domingo (10), apresentará um tempo com chance de chuva em algumas localidades, sendo esta a principal característica a ser observada. A cidade com maior probabilidade de chuva é Mineiros, com 50.0%. As cidades mais quentes serão Acreúna, com máxima de 23.2°C, Turvelândia, com 22.7°C, e Santo Antônio da Barra, com 22.3°C. Já as cidades mais frias serão Perolândia, com mínima de 10.2°C, e Serranópolis, com 10.4°C.A umidade média na região ficará em 78.9%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Montividiu e Aporé, ambas com 86.0%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Mineiros, com 50.0%, seguida por Portelândia, com 40.0%, e Acreúna, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 23.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 18.3°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 15.9°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 15.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 18.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 18.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 21.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 18.4°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 16.3°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 20.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 17.5°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 17.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 17.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 18.4°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 18.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 17.5°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 17.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 22.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 19.3°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 20.1°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 18.8°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 18.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 18.8°C, mínima 10.2°C | sensação térmica máx 18.8°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 20.0°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 20.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 20.4°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 21.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 20.5°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 22.3°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 16.7°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 16.0°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 19.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 22.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.