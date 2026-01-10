A região Sudoeste terá grande chance de chuva para domingo (11). O tempo apresentará temperaturas variadas, com as cidades mais quentes sendo São Simão (34.3°C), Lagoa Santa (34.2°C) e Paranaiguara (34.0°C). Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Montividiu (18.2°C) e Perolândia (18.7°C).A umidade média na região ficará em 66.6%, com os índices mais elevados sendo observados em Chapadão do Céu (88.0%), Santa Rita do Araguaia (87.0%) e Serranópolis (86.0%). A probabilidade média de chuva é de 19.33%, mas algumas localidades apresentarão chances bem maiores, como Serranópolis, com 75.0%, Santa Rita do Araguaia, com 65.0%, e Jataí, com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 33.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Gouvelândia: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Lagoa Santa: máxima 34.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 32.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Paranaiguara: máxima 34.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 32.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 34.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.