A região Sudoeste apresentará altas temperaturas para o tempo de domingo (12). As cidades mais quentes incluem Turvelândia com 32.3°C, Castelândia com 32.2°C e Lagoa Santa com 32.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Montividiu, com mínima de 18.9°C, e Chapadão do Céu, com 19.3°C.\nA umidade média na região ficará em 66.48%, com Santa Rita do Araguaia apresentando os maiores índices de umidade. Em relação à chuva, a probabilidade média na região é de 14.23%, sendo Portelândia a cidade com maior probabilidade de tempo chuvoso, registrando 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%