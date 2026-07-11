A região Sudoeste apresentará, neste domingo (12), uma oscilação na firmeza do tempo, com aberturas de sol que elevam as temperaturas, mas sob a constante possibilidade de pancadas d'água. Nos municípios mais quentes, os termômetros devem atingir marcas expressivas, como em Turvelândia, com máxima de 30,0°C, seguida por Castelândia e Maurilândia, ambas com 29,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do dia serão registradas em Mineiros, com mínima de 15,8°C, e em Jataí, onde os índices começam em 16,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região ficará em 68,58%, com destaque para Aporé, que deve alcançar até 89,0%, e Chapadão do Céu, com 88,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de 22,21%, mas a chance de precipitação se eleva de forma acentuada em localidades específicas. É o caso de Itajá e Chapadão do Céu, onde a probabilidade de chuva atinge 65,0%, além de Lagoa Santa, que registra 60,0% de chance de chuvas.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Aporé: máxima 27,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 60,0%Cachoeira Alta: máxima 28,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Castelândia: máxima 29,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 28,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 50,0%Chapadão do Céu: máxima 26,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Gouvelândia: máxima 28,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 28,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 65,0%Itarumã: máxima 28,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Jataí: máxima 27,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 28,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 60,0%Maurilândia: máxima 29,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 27,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 27,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 28,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Perolândia: máxima 26,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 26,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 29,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Rio Verde: máxima 28,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 29,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 26,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 29,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Turvelândia: máxima 30,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.