A região Sudoeste, neste domingo (13), apresenta forte tendência a episódios de precipitação ao longo do dia, registrando média de temperatura máxima de 32,34°C e mínima de 19,51°C. As marcas mais quentes devem ser registradas em Acreúna, com máxima de 34,9°C, Turvelândia, com 34,8°C, e Maurilândia, que chega a 34,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas ficam por conta de Chapadão do Céu, com 17,8°C, e Serranópolis, com 17,9°C.Em relação às condições de umidade e probabilidade de chuva, o território apresenta média de umidade de 63,6% e chance média de precipitação de 15,19%. Os maiores índices de umidade se concentram em Chapadão do Céu e Serranópolis, ambos com 87,0%, seguidos por Aporé com 86,0%. No que diz respeito à probabilidade de chuva, Serranópolis lidera com 65,0% de chance, enquanto Chapadão do Céu aponta 40,0% e Itajá alcança 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 34,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 29,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Cachoeira Alta: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 34,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Chapadão do Céu: máxima 29,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 33,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 30,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itarumã: máxima 31,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Jataí: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Lagoa Santa: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Maurilândia: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 31,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 32,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 31,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 31,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 33,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Rio Verde: máxima 32,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 34,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%São Simão: máxima 32,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 34,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.