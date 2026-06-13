A região Sudoeste, para domingo (14), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo, com Santa Rita do Araguaia apresentando uma probabilidade de 70%. As cidades mais quentes serão Acreúna, com máxima de 29.0°C, Turvelândia, com 28.8°C, e Santo Antônio da Barra, com 28.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 16.4°C, e Perolândia, com 17.0°C.A umidade média na região será de 85.67%, podendo atingir 96.0% em cidades como Itajá, Lagoa Santa e Aporé durante a noite. Em relação à probabilidade de chuva, além de Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu terá 65% e Aporé 60% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 24.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Alta: máxima 26.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 24.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Gouvelândia: máxima 26.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 25.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 26.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 24.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 26.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 25.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 26.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 25.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%São Simão: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.