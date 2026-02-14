A região Sudoeste apresentará grande chance de chuva para o domingo (15). O tempo indicará as maiores temperaturas em São Simão com 32.5°C, Lagoa Santa com 32.2°C e Gouvelândia com 32.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Jataí e Mineiros, ambas com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 71.04%, com Mineiros apresentando a maior umidade com 85.0%, seguida por Jataí com 83.0% e Perolândia com 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.54%. As maiores chances de chuva são esperadas em Santa Rita do Araguaia com 65.0% e Portelândia com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 32.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Simão: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.