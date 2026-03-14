A região Sudoeste terá tempo de grande chance de chuva para domingo (15). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa, com 30.6°C, Itajá, com 30.5°C, e Itarumã, com 30.2°C. As mais frias registrarão 19.3°C em Montividiu e 19.4°C em Chapadão do Céu.A umidade média do tempo na região será de 83.92%, com Perolândia e Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices, de 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 58.08%, mas cidades como Acreúna, Santa Helena de Goiás e Santo Antônio da Barra têm probabilidade de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aporé: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Alta: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Castelândia: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Caçu: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Maurilândia: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Mineiros: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 26.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Perolândia: máxima 26.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Quirinópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%São Simão: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.