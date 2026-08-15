A região Sudoeste terá uma jornada de intenso calor neste domingo (16), apresentando marcas térmicas bastante elevadas na maior parte dos municípios. Os picos de calor devem se concentrar em Itajá, com máxima de 36,9°C, seguida de perto por Lagoa Santa e Quirinópolis, ambas com 36,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia estão previstas para Mineiros, com 15,3°C, e Jataí, que deve registrar 16,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio para a região deve ficar em torno de 36,02%, com os maiores percentuais concentrados em Mineiros e Aporé, onde a taxa chega a 53,0%. O tempo segue firme em todas as localidades, já que a probabilidade de chuva é de 0,0%, confirmando um dia sem precipitações.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 36,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 36,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 36,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 35,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 34,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 36,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 36,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 34,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 36,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 36,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 34,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 34,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 36,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 34,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 34,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 36,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 36,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.