A região Sudoeste apresenta uma grande chance de chuva para o domingo (17). As cidades mais quentes serão Turvelândia com 31.8°C, Acreúna com 31.7°C e Castelândia com 31.4°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Mineiros e Montividiu, ambas com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 74.85%, com os maiores índices em Aporé e Chapadão do Céu, ambos com 93.0%. As maiores probabilidades de chuva estão em Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Castelândia: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Lagoa Santa: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Montividiu: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Perolândia: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Portelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Turvelândia: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.