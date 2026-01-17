A região Sudoeste terá **grande chance de chuva** neste domingo (18), com o tempo caracterizado por essa alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes incluem Aporé, registrando máxima de 33.3°C; Itajá, com 33.2°C; e Lagoa Santa, que atingirá 32.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Montividiu e Perolândia, ambas com mínimas de 19.6°C.A umidade média na região ficará em 74.5%, com os maiores índices noturnos observados em cidades como Cachoeira Alta, Gouvelândia e Jataí, que podem atingir 89.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é de 44.62%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como Paranaiguara com 85.0%, Aparecida do Rio Doce com 75.0% e Caçu com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Aporé: máxima 33.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Alta: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Castelândia: máxima 29.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Chapadão do Céu: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Gouvelândia: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itajá: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Itarumã: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jataí: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 32.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Maurilândia: máxima 29.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Paranaiguara: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Perolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Portelândia: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rio Verde: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Serranópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 29.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.