A região Sudoeste apresentará Altas temperaturas neste domingo (19). O tempo terá Turvelândia como a cidade mais quente, com máxima de 32.9°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Castelândia, que atingirá 32.7°C, e Itajá, com 32.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Perolândia, com 19.1°C, e Jataí, que terá mínima de 19.2°C.A umidade média na região ficará em 60.77%, com Santa Rita do Araguaia registrando os maiores índices de umidade na noite, de até 77.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 1.06%. Cidades como Mineiros, Perolândia, Portelândia e Santa Rita do Araguaia têm as maiores probabilidades de chuva, com até 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 31.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 32.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 32.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 30.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.