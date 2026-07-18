A região Sudoeste terá um domingo (19) marcado pelo predomínio de sol e calor, sem indicativo de qualquer perturbação meteorológica nas cidades. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas em Itajá e Lagoa Santa, que atingem máxima de 31,1°C, seguidas de perto por Acreúna, com 30,9°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas do período ocorrem em Montividiu, com mínima de 12,9°C, e em Aporé, com mínima de 13,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 52,54%, com os maiores índices concentrados em Aporé, que registra 75,0%, e Quirinópolis, com 73,0%. Com relação às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0%, garantindo um dia completamente seco para os moradores.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 30,9°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 30,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 30,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 30,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 28,8°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 30,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,1°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 30,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 29,4°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 31,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 30,5°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 29,8°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 28,0°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 30,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 28,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Portelândia: máxima 28,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Quirinópolis: máxima 30,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 28,7°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 13,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,2°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 13,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 29,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 30,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 30,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.