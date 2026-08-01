A região Sudoeste terá, neste domingo (2), um dia ensolarado e sem previsão de chuva significativa, mantendo o panorama firme. O calor se destaca em Itajá, com máxima de 32,8°C, além de Lagoa Santa com 32,7°C e Cachoeira Alta com 32,6°C. Já os menores índices térmicos ocorrem nas primeiras horas em Santo Antônio da Barra, com mínima de 14,4°C, e Montividiu, com 14,8°C.A umidade relativa do ar na média da região fica em 45,4%, com destaque para os maiores índices registrados em Itajá e Quirinópolis, que atingem 67,0%, além de Aporé com 66,0%. A probabilidade média de chuva para a localidade é de apenas 5,87%, sendo que os maiores percentuais de chance de precipitação chegam a 10,0% em municípios como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 32,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 32,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 32,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 32,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 31,1°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 31,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 32,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 31,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 32,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 32,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 31,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 30,1°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 31,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 30,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 30,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 32,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 31,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 32,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Serranópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 32,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.