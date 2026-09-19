A região Sudoeste vivencia um domingo (20) de forte calor e marcas térmicas bastante elevadas, com os termômetros alcançando picos expressivos no decorrer do dia. Os maiores índices de temperatura máxima estão concentrados em municípios como Turvelândia, com 37,0°C, Castelândia, que atinge 36,8°C, e Maurilândia, com máxima de 36,7°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período devem ser observadas em Mineiros, que apresenta mínima de 21,7°C, e Montividiu, com marca de 21,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 36,54%, sendo que as taxas mais elevadas se concentram em Santo Antônio da Barra e São Simão, ambas registrando índice de 43,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional de probabilidade fica em 9,81%, com destaque para os municípios de Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta, onde a chance de precipitação é de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 35,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 36,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Castelândia: máxima 36,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caçu: máxima 36,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 33,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gouvelândia: máxima 36,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itajá: máxima 36,1°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 36,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 34,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 36,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 36,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mineiros: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu: máxima 33,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paranaiguara: máxima 35,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Perolândia: máxima 33,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 33,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 36,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Verde: máxima 34,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Helena de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio da Barra: máxima 36,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Serranópolis: máxima 34,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Simão: máxima 35,5°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvelândia: máxima 37,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.