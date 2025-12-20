A região Sudoeste, para o tempo de domingo (21), apresenta uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Gouvelândia com máxima de 30.1°C, Lagoa Santa com 29.9°C e Castelândia com 29.8°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Montividiu, com 18.6°C, e Perolândia, com 19.7°C.A umidade média na região está em 81.58%, com Montividiu e Perolândia registrando umidade de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 28.27%, mas Cachoeira Alta, Acreúna e Jataí têm as maiores chances, com 75.0%, 70.0% e 70.0% de probabilidade de chuva, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Caçu: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Lagoa Santa: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 25.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 29.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.