A região Sudoeste terá um tempo de temperaturas amenas a quentes para domingo (21), sem indicativos de grandes chances de chuva, altas temperaturas extremas ou baixa umidade. As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 29.3°C, Acreúna e Castelândia, ambas com 28.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Aporé, com mínima de 13.3°C, e Itajá, com 13.5°C.A umidade do ar na região Sudoeste permanecerá elevada, com as cidades de Itajá e Aporé atingindo 91.0%, e Quirinópolis com 90.0%. As probabilidades de chuva são baixas em geral, com os índices mais altos para Portelândia (25.0%), seguida por Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 27.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 28.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 28.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 27.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 28.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 28.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 28.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 27.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 27.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 28.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Turvelândia: máxima 29.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.