A região Sudoeste terá uma grande chance de chuva neste domingo (22). As cidades mais quentes serão Lagoa Santa com 31.1°C, Itajá com 31.0°C e Itarumã com 30.4°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu, com 19.5°C, e Perolândia, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 83.27%, com Mineiros, Montividiu e Santo Antônio da Barra registrando os maiores índices com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.4%. As cidades com maiores probabilidades de tempo chuvoso incluem Santa Rita do Araguaia com 90.0%, Serranópolis com 85.0% e Acreúna com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aporé: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Alta: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Castelândia: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Caçu: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Chapadão do Céu: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 29.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Itajá: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Itarumã: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Jataí: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Lagoa Santa: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Maurilândia: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Mineiros: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Montividiu: máxima 26.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Paranaiguara: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Perolândia: máxima 25.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Portelândia: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Santa Helena de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Santo Antônio da Barra: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Serranópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 85.0%São Simão: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Turvelândia: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.