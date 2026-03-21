A região Sudoeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes no domingo (22), sendo as temperaturas a principal característica selecionada. Lagoa Santa registrará a máxima de 31.4°C, seguida por Itajá com 31.3°C e São Simão com 31.2°C. As cidades mais frias serão Jataí e Perolândia, ambas com mínima de 19.5°C.A umidade média na região ficará em 80.52%, com Santa Rita do Araguaia apresentando índices de até 95.0% de umidade durante a noite. As probabilidades de chuva são geralmente baixas, com média regional de 21.63%. Chapadão do Céu, contudo, tem a maior probabilidade de precipitação diurna, com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Castelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caçu: máxima 30.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Chapadão do Céu: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Gouvelândia: máxima 30.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Itajá: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Jataí: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mineiros: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Montividiu: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Quirinópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 31.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.