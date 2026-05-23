A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas como sua principal característica para domingo (24). As cidades mais quentes esperadas são Turvelândia, com 30.0°C, Castelândia, com 29.9°C, e Maurilândia, com 29.6°C. Em contraste, as temperaturas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 15.9°C, e Montividiu, com 16.3°C.A umidade média na região Sudoeste ficará em torno de 73.62%, com os maiores índices registrados em Quirinópolis (90.0%), Itajá (88.0%) e Santo Antônio da Barra (88.0%). A probabilidade de chuva na região é de 11.06%, sendo maior em Mineiros (25.0%), Gouvelândia (20.0%) e Itajá (20.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 27.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 26.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.