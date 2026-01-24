A região Sudoeste terá grande chance de chuva no domingo (25). As cidades mais quentes para o tempo serão Lagoa Santa com 32.4°C, Itajá com 32.3°C e Aporé com 32.3°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Montividiu com 18.7°C e Jataí com 19.7°C.A umidade média do tempo na região será de 80.63%, com os maiores índices de umidade em Perolândia (94.0%), Montividiu (93.0%) e Rio Verde (93.0%). A probabilidade média de chuva é de 44.52%, com destaque para Aparecida do Rio Doce, Caçu e Itarumã, onde a chance chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aporé: máxima 32.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Alta: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caçu: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Chapadão do Céu: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Gouvelândia: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itajá: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itarumã: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jataí: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Lagoa Santa: máxima 32.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Maurilândia: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mineiros: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 25.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Portelândia: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Quirinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Rio Verde: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santa Helena de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio da Barra: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%São Simão: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.