A região Sudoeste terá um tempo com temperaturas variando de amenas a quentes para domingo (26). As máximas na região serão de 33.0°C em Turvelândia, 32.9°C em Castelândia e 32.5°C em Lagoa Santa. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Jataí, com 18.8°C, e em Acreúna, com 18.9°C.A umidade média na região será de 58.67%, com Chapadão do Céu apresentando os índices mais elevados, atingindo 73.0%, seguido por Gouvelândia com 72.0% e São Simão com 71.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.23%, sendo que Caçu, Itarumã e Aporé registram as maiores chances, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 32.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 32.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 32.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 32.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 32.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 33.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.