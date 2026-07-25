A região Sudoeste projeta para este domingo (26) um cenário de céu aberto e baixa probabilidade de precipitação na maioria das localidades. O calor se fará presente com termômetros em elevação, registrando máximas expressivas em Turvelândia, com 32,4°C, Acreúna, com 32,3°C, e Maurilândia, com 31,9°C. Por outro lado, o período registra temperaturas mais amenas em Mineiros, que deve marcar mínima de 15,1°C, e em Montividiu, com previsão de 15,2°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 62,13%, tendo seus maiores índices concentrados em Itajá, com 82,0%, e Quirinópolis, que registra 81,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio regional é de apenas 0,96%, evidenciando a característica seca do tempo, embora municípios como Caçu e Portelândia apresentem as maiores chances de precipitação do dia, com 15,0% e 10,0%, respectivamente.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 31,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 31,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 31,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caçu: máxima 31,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Chapadão do Céu: máxima 29,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gouvelândia: máxima 31,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 31,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 30,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Lagoa Santa: máxima 31,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 31,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mineiros: máxima 31,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu: máxima 29,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 30,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 30,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 30,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 30,4°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio da Barra: máxima 31,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 31,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 32,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.