A região Sudoeste deve registrar forte calor neste domingo (27), com marcas térmicas bastante elevadas ao longo do dia. Os termômetros devem atingir os maiores picos de temperatura em Itajá e Lagoa Santa, ambas com máxima de 38,9°C, seguidas por Castelândia, que deve registrar 38,6°C. Por outro lado, os menores índices de temperatura mínima previstos para o período se concentram em Mineiros, com 22,3°C, e Jataí, com 22,8°C.Em relação ao tempo, a umidade média na região ficará em torno de 49,02%, sendo que os maiores índices serão observados em Mineiros, com 66,0%, e Perolândia, com 63,0%. A chance média de chuva para o Sudoeste é muito baixa, estimada em 3,46%, mas o município de Perolândia lidera a probabilidade de precipitação com 20,0%, seguido por Caçu e Jataí, ambos com 15,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 37,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 37,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aporé: máxima 37,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Alta: máxima 38,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Castelândia: máxima 38,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caçu: máxima 37,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Chapadão do Céu: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Gouvelândia: máxima 38,2°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itajá: máxima 38,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itarumã: máxima 38,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jataí: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Lagoa Santa: máxima 38,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Maurilândia: máxima 38,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mineiros: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montividiu: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paranaiguara: máxima 37,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Perolândia: máxima 33,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Portelândia: máxima 34,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Quirinópolis: máxima 38,0°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Verde: máxima 35,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Helena de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio da Barra: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Serranópolis: máxima 35,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Simão: máxima 37,9°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 27,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvelândia: máxima 38,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.