A região Sudoeste, para domingo (28), apresenta grande chance de chuva em diversas localidades. O tempo será marcado por temperaturas máximas de 32.8°C em Lagoa Santa, 32.7°C em São Simão e 32.6°C em Paranaiguara. As cidades com o tempo mais fresco serão Montividiu, com mínima de 19.6°C, e Perolândia, com 20.4°C.A umidade média na região será de 74.19%, com cidades como Santa Rita do Araguaia alcançando 91.0%, e Mineiros e Montividiu com 88.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 39.62%, mas algumas cidades como Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Caçu têm probabilidade de até 75.0% de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Aporé: máxima 31.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 30.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 31.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 32.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 31.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itarumã: máxima 29.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Jataí: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 32.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Maurilândia: máxima 31.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Paranaiguara: máxima 32.6°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Perolândia: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.7°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Turvelândia: máxima 31.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.