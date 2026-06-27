A região Sudoeste terá um tempo ameno e estável para domingo (28). As cidades mais quentes incluem Itajá e Turvelândia, ambas com máxima de 30.8°C, e Acreúna, que atingirá 30.6°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Montividiu, com 14.6°C, e Mineiros, com 14.7°C.A umidade média na região Sudoeste ficará em 68.38%. Quirinópolis pode registrar umidade mais alta, chegando a 89.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 29% em média. No entanto, as cidades com as maiores probabilidades de chuva, como Caçu, Jataí e Perolândia, registram apenas 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 30.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 30.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 30.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 29.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 28.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 29.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 30.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Lagoa Santa: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 30.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 29.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 28.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 28.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 30.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 29.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 30.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 30.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.