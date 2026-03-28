A região Sudoeste, para domingo (29), terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Castelândia com 30.7°C, Lagoa Santa com 30.7°C e São Simão com 30.6°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas serão Jataí, marcando 17.8°C, e Perolândia, com 17.9°C.\nA umidade média na região será de 68.37%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna são Santo Antônio da Barra com 82.0%, e Acreúna e Jataí, ambas com 81.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 3.85%. As maiores chances de precipitação são observadas em Acreúna, Castelândia e Portelândia, todas com 15.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:\nAcreúna: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%