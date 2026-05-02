A região Sudoeste terá um tempo marcado por temperaturas amenas nas mínimas e quentes nas máximas para domingo (3). As cidades mais quentes serão Turvelândia, com máxima de 32.8°C, Castelândia com 32.5°C e Maurilândia com 32.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Mineiros, com 16.0°C, e Montividiu, com 16.8°C.A umidade média na região ficará em 64.96%, com Itajá, Quirinópolis e Santo Antônio da Barra registrando os maiores índices de 84.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 7.5%, sendo que Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta apresentam as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 30.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 30.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 31.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Castelândia: máxima 32.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Chapadão do Céu: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gouvelândia: máxima 32.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 30.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 31.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Serranópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 32.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.