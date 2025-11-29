A região Sudoeste terá grande chance de chuva para o domingo (30), com destaque para Perolândia, onde a probabilidade de precipitação noturna alcança 65%. Apesar das chuvas esperadas em algumas localidades, o tempo será quente em diversas cidades. Entre as mais quentes, Castelândia e Maurilândia registrarão máximas de 38.0°C, seguidas por Turvelândia com 37.7°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Perolândia, com 19.7°C, e Santa Rita do Araguaia, com 20.9°C.A umidade do tempo na região Sudoeste terá médias de 42.58%. No entanto, algumas cidades como Santa Rita do Araguaia podem atingir 74.0% de umidade no período noturno, seguida por Perolândia com 66.0% e Mineiros com 64.0%. As maiores probabilidades de chuva estão em Perolândia, com 65.0%, e Santa Rita do Araguaia, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 36.3°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 35.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 36.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Alta: máxima 35.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 38.0°C, mínima 25.2°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 29.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caçu: máxima 35.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 33.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 36.7°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 36.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itarumã: máxima 35.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 34.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 36.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Maurilândia: máxima 38.0°C, mínima 25.2°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 29.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mineiros: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 36.7°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 26.0% | umidade noite 41.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 33.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Portelândia: máxima 33.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 36.3°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 26.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 34.6°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 36.7°C, mínima 25.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 32.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 36.7°C, mínima 25.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 35.3°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 36.8°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 25.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 37.7°C, mínima 25.3°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.